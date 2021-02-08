Мэрия Улан-Удэ выделила многодетным семьям участки без электричества и воды

Чтобы исправить ситуацию, прокуратуре приходится судиться с чиновниками
Прокуратура Бурятии провела проверку по жалобе жителей поселка Забайкальский в Улан-Удэ.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2017 году администрация города бесплатно выделила девяти многодетным семьям земельные участки для индивидуального строительства.
«В нарушение Земельного кодекса РФ предоставленные участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение», рассказали в прокуратуре.
Чтобы заставить мэрию выполнить свои обязанности по обеспечению земельных участков инфраструктурой, прокурор обратился в суд. Советский районный суда Улан-Удэ иск надзорщиков удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?