Мэрия Улан-Удэ выделила многодетным семьям участки без электричества и воды

Чтобы исправить ситуацию, прокуратуре приходится судиться с чиновниками







Прокуратура Бурятии провела проверку по жалобе жителей поселка Забайкальский в Улан-Удэ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2017 году администрация города бесплатно выделила девяти многодетным семьям земельные участки для индивидуального строительства.«В нарушение Земельного кодекса РФ предоставленные участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение», рассказали в прокуратуре.Чтобы заставить мэрию выполнить свои обязанности по обеспечению земельных участков инфраструктурой, прокурор обратился в суд. Советский районный суда Улан-Удэ иск надзорщиков удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»