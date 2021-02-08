В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 31 656

Всего выздоровели от коронавируса 29 084 человек, 78- за минувшеи сутки.



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 31 656. Это на 131 случай больше, чем было в воскресенье, 54% (16 788) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 683 человека, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 131 нового случая коронавируса: 112 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2566 человек.



В стационарах получают лечение 984 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 702. В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ 33 пациента (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 21.



Амбулаторное лечение проходят 905 пациентов с COVID-19, наблюдается 469 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 29 084 (+78) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1532 койки, занято – 984, свободно – 548 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1139 человек, с нарастающим итогом – 806 853 человек.



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