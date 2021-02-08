Жители Бурятии все реже покупают живые новогодние ёлки

Республика не оригинальна в таком выборе, подтверждает Рослесхоз



Жители Бурятии в канун 2021 года приобрели около 3 тысяч легальных новогодних деревьев, а в канун 2020 года 3700. Сократилось и число выявленных незаконных рубок ёлок с 14 до четырех, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.



Причем по этим показателям Бурятия находится в федеральном тренде. Рослесхоз подвел итоги новогодней заготовки хвойных деревьев в России. По данным региональных лесных ведомств, к праздникам на землях лесного фонда было заготовлено 304 тысячи елей, сосен и пихт. За последние четыре года заготовка новогодних деревьев на землях лесного фонда снизилась на четверть. В 2017 году она достигала 424 тысяч деревьев, отметили в лесном ведомстве.



Судя по этой статистике, искусственные ёлки становятся все более популярными в стране: затраты так или иначе окупаются, а хлопот меньше.



Фото: РАЛХ

