Жители Бурятии собрали 17 миллионов на лечение новорожденной девочки



Сегодня маленькой улан-удэнке исполнилось 2 месяца



В Бурятии продолжается сбор средств на лечение новорожденной девочки Адисы. На сегодняшний день собрано 17 миллионов рублей из необходимых 160 миллионов. Сегодня маленькой улан-удэнке исполнилось 2 месяца.



– Сегодня Адисе исполняется 2 месяца. Давайте поздравим её и пожелаем самого главного – здоровья! Самое главное наше желание – это чтобы доченька получила укол жизни и была самой здоровой девочкой, – пишет семья Гармаевых в социальных сетях.



Напомним, у ребенка редкое генетическое заболевание – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Единственное спасение – это один из самых дорогостоящих препаратов ZOLGENSMA. Инъекция препарата останавливает болезнь и возвращает способность двигаться и дышать.



– Доброе утро и хорошего дня, мои волшебники! Благодарю всех, кто поддерживает меня в такой трудный момент. Всем крепкого-крепкого здоровья и улыбок побольше. Ваша кроха Адиса, – пишут родители девочки от лица ребенка в соцсетях.



Как ранее писал «Номер один», вопрос лечения Адисы взял под контроль Минздрав Бурятии. При оперативном взаимодействии с городской поликлиникой №3 и Главным бюро медико-социальной экспертизы по РБ 5 февраля ребенку установили инвалидность.



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