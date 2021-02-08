В Улан-Удэ росгвардейцы помогли супругам успеть на пожар

Автоэкипаж вневедомственной охраны включил светозвуковое устройство для преодоления пробок



Молодая пара из Улан-Удэ опубликовала в одном из популярных пабликов Бурятии в социальной сети благодарность сотрудникам республиканского управления Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.



Накануне вечером в поселке Восточный к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратились мужчина и девушка на автомобиле с просьбой помочь проехать до кольцевой развязки. Молодые люди объяснили, что у них прямо сейчас горит дом, а на дороге большая пробка и движение затруднено. Так как это направление находилось в пределах маршрута патрулирования автоэкипажа Росгвардии, было принято решение помочь попавшим в беду людям.



Сотрудники вневедомственной охраны с включенным светозвуковым устройством сопроводили автомобиль молодой пары до кольцевой развязки на пересечении улицы Ключевской и проспекта Автомобилистов.



«Мы доехали до места за 7-10 минут. Затем мы с напарником поехали дальше по маршруту. В нашей работе часто бывает, что люди обращаются за помощью, всегда стараемся помочь», - говорит старший группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии АлдарДармаев.



Фото: Росгвардия



