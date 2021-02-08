Мэрия Улан-Удэ хочет сэкономить несколько миллионов на гравии

Городские коммунальные службы будут сами добывать щебень для дорог





В столице Бурятии коммунальные службы начнут сами добывать щебень для дорог, сообщили в пресс-службе мэрии. В настоящее время протяженность дорог в Улан-Удэ составляет 550 километров дорог, 160 из них – это грунтовые дороги. После ливней они часто разрушаются, на их восстановление затрачивается много средств и ресурсов. Также с этого года город сам начинает выполнять ямочный ремонт, для которого потребуется много щебня.

На днях Комбинат по благоустройству мэрии Улан-Удэ получил лицензию на добычу гравия на участке в 4 км от поселка Забайкальский. На данный момент разрабатывается проект на добычу. Начало добычи щебня намечено на апрель-май 2021 года. В планах намечено увеличение объемов работ по грейдированию грунтовых дорог в 5 раз.По итогам 2020 года город израсходовал свыше 14 тысяч тонн щебня, бутового камня и песчано-гравийной смеси на сумму 8,4 млн. рублей. Эти материалы закупали у местных производителей. С разработкой собственного карьера экономия только по транспортным расходам достигнет 3 млн. рублей в год, сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ