Мотострелки Бурятии разгромили условного противника во встречном бою

В крупном учении на Бурдунах приняли участие около 1 тысячи военнослужащих ВВО



Этапом боевой стрельбы завершилось на полигоне Бурдуны двухстороннее ротное тактическое учение (РТУ) с мотострелковым соединением Восточного военного округа, дислоцированным в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО.



В течение пяти дней отрабатывались: совершение маршей, обустройство полевого лагеря, организация взаимодействия с подразделениями разведки, артиллерии, радиационной, химической, биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, штурмовой и армейской авиацией.



В одном из основных этапов двухстороннего РТУ два подразделения противостояли друг другу, выполняя различные тактические приемы с использованием средств имитации и холостых боеприпасов. Такой формат учения способствует развитию у командиров нестандартного мышления и позволяет на практике выполнять различные приемы в условиях максимально приближенных к боевым.



В ходе основного этапа учения мотострелки разгромили авангард условного противника во встречном бою, захватили инициативу и окружили его группировку.



Для уничтожения главных сил условного противника применялась ствольная артиллерия САУ «Гвоздика». В завершающей фазе учения мотострелки выбили с занятых позиций разрозненные подразделения «неприятеля».



В ходе наступательного боя были также отработаны вопросы боевого, тылового и медицинского обеспечения.



На учение привлекалось около 1 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, противотанковый комплекс «Корнет» на базе БМП-3.



Личный состав подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Восточного военного округа обнаружил более 400 целей условного противника. В ходе ведения разведки с использованием БЛА координаты опорных пунктов, техники и скопления пехоты условного противника в режиме онлайн передавались на командные пункты соединения. Ежедневно на полигоне «Бурдуны» военнослужащие совершенствовали навыки по подготовке к работе и развертыванию комплексов БЛА, а также запуску самих аппаратов в условиях сильных морозов.



Фото: function.mil.ru

