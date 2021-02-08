Житель Бурятии бросил курить ради болеющей новорожденной землячки

Вместо покупки сигарет мужчина переводит деньги на лечение девочки





В улан-удэнском сообществе «Аноним 03» неизвестный поделился постом о том, что решил бросить курить ради девочки Адисы. Напомним, двухмесячной девочке требуется собрать средства на приобретение дорогостоящего препарата для лечения редкого генетического заболевания – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана».