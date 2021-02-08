Житель Бурятии бросил курить ради болеющей новорожденной землячки

Вместо покупки сигарет мужчина переводит деньги на лечение девочки
В улан-удэнском сообществе «Аноним 03» неизвестный поделился постом о том, что решил бросить курить ради девочки Адисы. Напомним, двухмесячной девочке требуется собрать средства на приобретение дорогостоящего препарата для лечения редкого генетического заболевания – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана».
– Прошла почти неделя, как бросил курить. Главным мотивом бросить эту гадость стал пост про малышку Адису, решил каждый день скидывать по 150 рублей вместо сигарет, – поделился улан-удэнец.
Через сутки мужчина анонимно опубликовал отчет о переводе денег.
– Продолжение к предыдущему посту о том, что я бросил курить. Вот отчёт переводов, плюс два перевода от клиентов в такси на 205 рублей. Теперь к главному: я написал этот пост не для хайпа. Мой посыл был просто в том, что каждый̆ из нас может помочь малышке, что каждый из нас может отказаться от того, от чего не зависит наша жизнь. Что можно отказаться от одного похода в кино, в ночной̆ клуб, от банки пива, от сигарет, от роллов – этот список можно перечислять долго. У каждого из нас есть шанс спасти ее, – высказался улан-удэнец в сообществе.
Жители Бурятии горячо поддержали неизвестного мужчину. В комментариях многие пользователи вдохновились идеей и хотят последовать его примеру. Пост набрал около 6,5 тысяч лайков и 180 комментариев.
– Вы большой молодец, а кто думает, что для хайпа, пусть думают что хотят! Диванных критиков очень много. Самое главное – вы человек с большой душой, для которого чужая боль понятна! Больше бы таких людей и мир бы был чище. А бросить курить тоже тяжело, не обращайте внимание на таких, которые так думают! – поддерживают мужчину.
– Супер! Вот каждому курящему также сделать – ребенок спасен, и себе здоровье поправили бы. Вы показали всем пример, молодец. Надо взять на заметку, хоть и не курю, но буду отказываться от сладкого! Тоже буду переводить, – пишет улан-удэнка.
– Хороший стимул. Давно хотел бросить курить! – сообщает другой пользователь.
– Молодец! Народ, никакой Минздрав не поможет! Надежда на нас, на простых людей! Все по 3-4 кругу и так далее! Малышка должна жить, никто не застрахован ни от чего, – призывают там же.
– Похвально! Надо так одуматься, я в шоке. Присоединяемся, представляете, сколько денег можем собрать Адисе. Для здоровья ребенка же, а не на наши прихоти, – высказывает еще один комментатор.
Как ранее сообщал «Номер один», единственное спасение для детей с таким сложным диагнозом – это приобретение одного из самых дорогостоящих препаратов ZOLGENSMA. Инъекция препарата ставится всего один раз и останавливает болезнь, возвращает способность двигаться и дышать. Препарат стоит 160 миллионов рублей, на данный момент собрано 17 миллионов.
Фото: pixabay.com
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