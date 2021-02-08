В Бурятии вылупились первые страусята

Посреди зимы Страусы Эму начали нести яйца в Бичурском районе



Недавно на ферме в Бичурском районе вылупились страусята Эму. Как сообщает Минсельхоз Бурятии, австралийских страусов Эму завезли из Оренбургской области в Бичурский район в 2019 году в качестве аграрного эксперимента. Инициатором стал фермер Александр Утенков. Сегодня на его птичьем дворе живут 2 пары огромных птиц. Они уже несут яйца, с декабря по март.

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– Почему зимой? Все очень просто, в Австралии сейчас лето. Страусы хоть и живут в Бурятии, но не перестали быть австралийцами. – комментирует фермер Александр Утенков.

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Страусята вылупились на птичьем дворе неделю назад. Имена им пока не придумали. Малыши только начинают самостоятельно есть. Обычно страусы живут около 25 лет.

Одно яйцо страуса может заменить около 30 куриных яиц. В отличие от куриного яйца страусиное хранится около года. Опыт разведения страусов в России показывает, что эти птицы прекрасно переносят холода и могут приспособиться к любым условиям, даже к условиям Бурятии.



фото: pixabay.com