В Улан-Удэ засекретили сведения о количестве убитых бродячих собак

Причина этого неизвестна
Улан-Удэ продолжает жить в режиме повышенной готовности по бешенству. В его рамках идет усиленная работа по безнадзорным собакам.
«Согласно ветеринарных правил, по которым мы сегодня работаем, бригада, которая занимается отловом, привозит собак к нам на ветеринарную станцию для дальнейшей карантинизации. Карантин проводится в течение десяти дней. Во время карантина ветеринарным врачом ежедневно проводится клинический осмотр, собак кормят, поят», - сообщил на встрече с прессой начальник Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных Руслан Шагдуров.
В случае, если бригада привезла пойманную домашнюю собаку, но затем ее владелец обратился с просьбой вернуть животное, то через 10 дней ему выставляется счет за услуги, которые получил его питомец. Раньше десяти суток домашнего пса не отдадут, даже если хозяин предъявит справку, что собака ранее вакцинирована от бешенства.
Как сообщили прессе, на сегодня случаев, когда за собакой пришел владелец, не зафиксировано.
«Есть цифра, сколько уже умерщвлено собак?», - спросили журналисты.
«Мы сейчас работаем согласно правилам», - пояснил Руслан Шагдуров.
«Есть, вообще, такие случаи, что собак умерщвляют?», - попросили уточнить представители СМИ.
«В режиме повышенной готовности мы проводим работу», – туманно ответил начальник улан-удэнской ветслужбы.
«Сколько собак отловили сейчас?», - зашли журналисты немного с другой стороны (так как домашних собак, официально, не отловлено ни одной, то весь отлов будет поголовно ликвидироваться).
«Данные есть, конечно, но я не хочу просто озвучивать эти данные», - отказался отвечать главный ветеринар Улан-Удэ.
«Почему? Это закрытая информация?», - удивились журналисты.
На встрече с прессой повисла долгая пауза. В наступившей тишине СМИ ждали разъяснений о причине закрытости информации и, наверное, о том, кто распорядился «спрятать» ее от СМИ.
Но внятного ответа не последовало.
Представитель пресс-службы мэрии Улан-Удэ попыталась разрядить ситуацию, отметив, что количество с каждым днем меняется. В итоге выяснилось, что на утро 8 февраля в Улан-Удэ отловлено, вроде бы, две тысячи собак.
Что за странная атмосфера секретности сложилась вокруг статистики по «усыпленным» бродячим собакам абсолютно непонятно. Все ждут, что пресс-служба мэрии, все же, назовет официальное число безнадзорных собак, которые были убиты после отлова. И что это число будет иметь под собой серьезное документальное обоснование.
Фото: «Номер один»
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