В Бурятии штраф за самовыгул собак повысился до 5000 тысяч рублей

Изменения в республиканском законе вступили в силу с сегодняшнего дня

Как сообщает пресс-служба мэрии, 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Согласно законопроекту, увеличились суммы штрафов за нарушение правил выгула, порядка регистрации домашних животных, а также за допущение нападения питомцев на человека. Изменения касаются в том числе собак, содержащихся в приютах.

В частности, за нарушение правил выгула животных грозит административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

За нарушение порядка регистрации собак будет взиматься штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Кроме того, если домашний питомец или хвостатый воспитанник приюта напал на человека, это влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляли от 500 до 1000 рублей, а за отсутствие регистрации от 500 до 1000 рублей. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тысяч рублей при предоставлении медицинской справки.

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