Житель Улан-Удэ предстанет перед судом за убийство пенсионерки

Кроме того злоумышленник ограбил дом жертвы, унеся вещи и деньги на сумму более 440 тысяч рублей

В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.











В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в «убийстве, сопряженном с разбоем» и в «разбое», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, осенью 2019 года обвиняемый нанимался к пожилой чете колоть дрова. Во время работы он заприметил у хозяина дома инструменты и запомнил, где они хранились. А 20 февраля 2020 года вечером мужчина в состоянии алкогольного опьянения, направляясь к приятелю, проходил мимо ограды пенсионеров, у которых ранее работал, и заметил, что в окнах жилища не горит свет. В это время хозяин дома лежал в больнице, а его супруга ушла в магазин.Решив совершить кражу, обвиняемый перелез через забор, нашел инструменты, на которые положил глаз прошлой осенью, и сложил их в рюкзак. В этот момент из магазина вернулась пенсионерка. Пока она закрывала калитку, злоумышленник напал со спины на потерпевшую и с силой нанес ей несколько ударов по голове поленом, которое подхватил с земли. От полученных повреждений женщина упала и потеряла сознание. Ее ключами обвиняемый открыл дом, обыскал его, нашел и похитил деньги и ценные вещи. Вещи он положил в мешок и скрылся с места происшествия, причинив потерпевшим ущерб на общую сумму более 443 тысяч рублей. Женщина, на которую напал злоумышленник, через непродолжительное время скончалась в больнице от причиненных ей повреждений.Следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции сразу удалось установить соседку, которая в этот вечер видела подозрительного незнакомца, уносившего от дома пенсионерки большой белый мешок. При помощи записей с камер видеонаблюдения, изъятых из ближайших мест торговли, путь мужчины прослеживался до соседнего микрорайона с частной застройкой, но там его следы терялись. Однако в ходе тщательного осмотра места происшествия удалось найти записную книжку потерпевшей.Следователь обратил внимание на запись с именем и телефоном мужчины, который помогал пенсионерам колоть дрова. Изображение этого мужчины совпало с изображением незнакомца, которого видела соседка в день убийства. Он был задержан. В ходе обыска в его жилище обнаружены часть похищенных у потерпевших вещей и драгоценностей, а также одежда со следами крови.В ходе проведенного допроса злоумышленник признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. Показания он подтвердил на месте происшествия, но затем в ходе дальнейшего расследования отказался от них, заявив, что давал их под воздействием сотрудников правоохранительных органов. Также он стал настаивать, что мешок с вещами, компьютером и драгоценностями потерпевших случайно нашел на улице. Однако его версия в ходе проверки не нашла своего подтверждения.Фото и видео: buryatia.sledcom.ru