В одном из главных буддийских ритуалов появились новые веяния

Бросать тесто в костер «Дугжуубы» необязательно, сообщил Тубдэн-лама





Власти Улан-Удэ провели совещание с представителями всех буддийских организаций города. Обсуждали проведение религиозных обрядов в условиях эпидемии коронавируса.

Стороны пришли к взаимопониманию по поводу того, что верующих, особенно пожилых, надо попросить не посещать места проведения ритуала «Дугжууба» и буддийских молебнов в ознаменование прихода Нового года по Лунному календарю.Всего в столице Бурятии намечено организовать 13 буддийских «костров».Традиционно, буддисты приносят на «Дугжуубу» куски теста или салфетки, обтертые о свое тело, чтобы бросить в огонь, как бы отправляя в пламя грехи и беды уходящего года.Если буддисты хотят, чтобы эти предметы сгорели, то они, конечно, могут принести их и поместить в будущий костер заранее – с утра 10 февраля до 18 часов вечера. «На самом обряде просим не присутствовать, будет организована прямая трансляция. Можете посидеть дома, помолиться», - обращаются к буддистам власти.Те, кто решит посетить ритуал вживую, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.«Мы вынуждены обратиться к верующим с просьбой оставаться дома, молиться из дома. Особенно верующим в возрасте 65 лет и старше. Детям тоже не рекомендуется посещать молебны», - попросил буддистов пресс-секретарь Буддийской традиционной Сангхи России Тубдэн-лама.Неожиданно оказалось, что буддийская традиция обтираться тестом и потом кидать его на обряде «Дугжууба» в огонь – это совсем необязательное религиозное действие.«Вот эти салфетки, тесто, наверное, можно даже не бросать уже, по новой традиции. Ну, не новой традиции, получается, а старой. Просто мысленно подумать, когда молебен проходит, в этот период подумать, что все мое негативное, плохое сгорает в огне, уходит, и я чистый буду переходить в следующий год. И тогда вот эта мысль ваша, которая идет как энергия, будет услышана божествами. И мы уже ни тесто, ничего не бросаем в огонь, получается… Если мысленно помолитесь, на расстоянии, - разницы нет. Нет такого, что личное присутствие обязательно. Если есть сильная мотивация, то можно на расстоянии молиться. Не обязательно приходить», - подробно объяснил такой подход к привычному ритуалу Тубдэн-лама.Фото: «Номер один»