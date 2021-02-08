В Улан-Удэ ребенок сам посыпал песком скользкую дорогу до садика



Поступок юного горожанина восхитил пользователей соцсети



В паблике «Весь Улан-Удэ» появилась фотография ребенка, который пескомпосыпает скользкую дорогу до садика. Как сообщил автор поста, на фото запечатлена улица Бау-Ямпилова – дорога к садику №52 и школе №2.



– Пешую дорогу по возможности мы посыпали сами, так как машина от Комбината по благоустройству совсем туда не проезжает – она разворачивается на площадке возле Счетной палаты. А туда даже и не заезжает, – описывают ситуацию анонимные горожане.



Улан-удэнцы похвалили юного и ответственного жителя, но призвали его родителей обратиться в местную управляющую компанию.



– Это работа вашей УК. Обратитесь к ней с заявкой и подсыпят. А ребёнок молодец! С такого вырастет хороший хозяин. Не будет никого ждать, сам пойдёт и сделает, – комментирует улан-удэнка.



– А управляющая компания чем у вас занимается?! Это их обязанность двор песком посыпать. Пишите им письменную претензию или сразу жалобу в Управление муниципальной жилищной инспекции. Эта информация для всех, у кого во дворах скользко, и «управляшка» не выполняет своих обязанностей, – пишет другой пользователь.



Фото: сообщество «Весь Улан-Удэ»

