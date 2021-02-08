Офисный «планктон» стал шить, вязать и варит мыло

Коронавирус изменил список хобби россиян, которым пришлось отказаться от путешествий
Пандемия коронавируса и сопутствующие ей ограничения исключили туризм из числа популярных хобби. В 2021 году вместо походов в горы и поездок в Италию россияне рыбачат, ремонтируют квартиры и авто, сообщает портал SuperJob. Его специалисты выяснили любимые занятия представителей наиболее популярных сфер деятельности, опросив 3400 респондентов из 17 профессиональных групп.
Спорт входит в тройку наиболее популярных хобби представителей практически всех профессий. Больше всего спортсменов-любителей среди PR-менеджеров (спортом занимается рекордный 51%), директоров (32%), проектировщиков (25%), юристов (24%), менеджеров по персоналу (23%), а также среди персональных водителей и менеджеров по логистике (по 22%), системных администраторов и менеджеров по закупкам (по 20%).
В числе популярных хобби нередко оказывается занятие, смежное с профессией. К примеру, каждый третий дизайнер (33%) увлекается рисованием, каждый четвертый PR-менеджер (25%) — фотографией, а каждый пятый программист (21%) и 13% системных администраторов не представляют свою жизнь без информационных технологий. Кроме того, сметчики и проектировщики в свободное время нередко занимаются строительством (10% и 5% соответственно), персональные водители — ремонтом автомобилей (7%), а менеджеры по персоналу увлекаются психологией (8%).
Многие офисные работники любят hand-made — шьют, вяжут, вышивают, варят мыло, оформляют открытки, расписывают витражи, выжигают по дереву и т.д. Чаще других хэнд-мэйдом увлекаются экономисты (26%), менеджеры по продажам, сметчики (по 20%), менеджеры по маркетингу, по закупкам и по персоналу (по 15%), а также бухгалтеры и дизайнеры (по 13%).
Фото: pixabay.com
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