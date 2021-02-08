Догузова: «Байкал надо развивать как единое турпространство»

Бурятия и Иркутская область при поддержке Ростуризма будут совместно работать по развитию туризма на Байкале



Бурятия и Иркутская область при поддержке Ростуризма будут вести совместную работу по развитию туризма на Байкале. Это закреплено трехсторонним протоколом о намерениях, подписанным в Бурятии, сообщили в минтуризма республики.



«Это по-настоящему исторический момент, когда для обсуждения туризма на Байкале встречается руководство сразу двух регионов – Бурятии и Иркутской области. Уникальный Байкал необходимо развивать как единое туристическое пространство на базе общей концепции пространственного развития с фокусом на устойчивый туризм, как одну из ключевых отраслей экономики Байкала. Это и современное гостиничное предложение, и привлекательная городская среда, и круглогодичные обустроенные межрегиональные маршруты, а также связанные между собой логистически ключевые туристические аттракции – все это, безусловно, с учетом нагрузки на экосистемы. И, конечно же, нужно системно повышением доступности Байкала и его продвижением. С прошлого года при нашей поддержке впервые полетели первые летние чартеры на Байкал, а сейчас – и первые зимние чартеры. Это позволило, с одной стороны, снизить стоимость путешествий на Байкал, а с другой – запустить процесс становления Байкала как круглогодичного направления для путешествий», – прокомментировала подписание протокола руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



«Сегодня мы впервые официально закрепили партнерские отношения в сфере туризма на Байкале с нашими ближайшими соседями, Иркутской областью. Мы продолжим развивать отрасль более комплексно при поддержке Ростуризма: в общем ключе продвигать бренд «Байкал», совершенствовать законодательство в области туризма, разработаем общий подход к созданию туристской инфраструктуры, будем обмениваться опытом и так далее. Все это, конечно, повысит эффективность нашей работы по развитию организованного туризма при, самое главное, условии сохранения объекта Всемирного природного наследия, достояния всей России, нашей республиканской национальной гордости, нашего Байкала», – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Для Иркутской области такой протокол о сотрудничестве – это новый подход во взаимодействии с Ростуризмом, правительством Бурятии, органами власти и другими заинтересованными сторонами. Это новые подходы в формировании межрегиональных туристических продуктов, маршрутов, отвечающих современным тенденциям и спросу. Хочу поблагодарить Зарину Валерьевну за эту «перезагрузку», за более комплексный подход в продвижении макротерритории. В проекте стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года отрасли туризма уделено особое внимание. Мы поставили перед собой достаточно амбициозные цели – это увеличение туристского потока в регион до 3,3 миллиона человек, создание более 29 тысяч рабочих мест, увеличение доли туризма в ВРП до 1,5%», – рассказал Константин Зайцев, первый заместитель губернатора Иркутской области.



Напомним, накануне утром в Улан-Удэ прибыли первые в этом году чартерные туристические рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Вместе с туристами на борту чартера из столицы России прилетела глава Ростуризма Зарина Догузова и директор компании TUI Россия Тарас Демура. Первый зимний чартерный борт встречал глава Бурятии Алексей Цыденов и министр туризма республики Мария Бадмацыренова.



К поездке главы Ростуризма в Бурятию подготовлена насыщенная деловая программа. Она открылась встречей с инвесторами, которые представили свои программы по реализации инвестиционных проектов в туризме на территории Бурятии. Далее перспективы развития туризма в Байкальском регионе обсуждались при участии Алексея Цыденова, первого заместителя губернатора Иркутской области Константина Зайцева и генерального директора TUI Россия Тараса Демуры.



Разговор о туризме продолжился в рамках конференции «Внутренний туризм – новые возможности» с участием представителей туристического сообщества и бизнеса из различных регионов России и завершился небольшой пресс-конференцией, где на вопросы журналистов ответила глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный директор TUI Тарас Демура.



«Мы плотно работаем и с Бурятией, и с Иркутской областью и заинтересованы в создании общего туристического пространства. Объединив свои усилия для развития туризма на Байкале, регионы совместно сформируют более интересный продукт – межрегиональные маршруты, путешествуя по которым турист сможет погрузиться в разнообразие культур, верований, истории народов. В ассортименте TUI есть подобные программы на Байкале, но пока речь скорее идет про одно- двух- дневные экскурсии в соседний регион. Если же в рамках соглашения будет создано больше программ, стартующих в одном регионе и завершающихся в соседнем, это оптимизирует логистику путешествия, а турист сможет увидеть больше интересных достопримечательностей за одну поездку», – убежден генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.



Фото: egov-buryatia.ru/minturizm

