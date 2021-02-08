Житель Улан-Удэ напал на пристава с ножом и шилом у здания суда

Агрессивный горожанин задержан, им может оказаться юрист, помогавший задержанным участникам акций 23 и 31 января



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, сегодня днем подозреваемый мужчина явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, намереваясь участвовать в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его из здания.



На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрозу, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия. Он зашел в здание суда и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Личность мужчины не конкретизируется.



Между тем, речь может идти о Евгении Хасоеве, который помогал задержанным участникам акций 23 и 31 января. Об этом



«Он заходил в суд, и на входе пристав стал провоцировать конфликт. Как сказал Женя, межличностный конфликт стал основанием для его задержания из-за посягательства на сотрудника. Сейчас его доставили в городской УВД города Улан-Удэ, где его ждут следователи СК», — рассказал он.



Хасоев в настоящее время руководит бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций он активно помогал в суде задержанным, фиксировал нарушения со стороны силовиков, подавал апелляции. Фонд «Сибирь без пыток», где работает Хасоев, проводит расследования в отношении сотрудников полиции.



Фото: buryatia.sledcom.ru В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в «угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, сегодня днем подозреваемый мужчина явился в здание Советского районного суда Улан-Удэ, намереваясь участвовать в процессах по ряду административных дел. Ожидая заседания, он попытался зайти в закрытое на ремонт помещение. На замечание судебного пристава мужчина ответил агрессивно и предложил выйти на улицу, чтобы разобраться. Пристав, с учетом неадекватного поведения посетителя, решил проводить его из здания.На улице внезапно мужчина достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой. Пристав схватил мужчину за руки, попытался обезоружить, смог выхватить нож и отбросил его в сторону. Злоумышленник с шилом в руке продолжил угрозу, но затем отвлекся, что позволило представителю власти покинуть место происшествия. Он зашел в здание суда и вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые задержали мужчину.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Личность мужчины не конкретизируется.Между тем, речь может идти о Евгении Хасоеве, который помогал задержанным участникам акций 23 и 31 января. Об этом «Новой газете» сообщил правозащитник Святослав Хроменков.«Он заходил в суд, и на входе пристав стал провоцировать конфликт. Как сказал Женя, межличностный конфликт стал основанием для его задержания из-за посягательства на сотрудника. Сейчас его доставили в городской УВД города Улан-Удэ, где его ждут следователи СК», — рассказал он.Хасоев в настоящее время руководит бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций он активно помогал в суде задержанным, фиксировал нарушения со стороны силовиков, подавал апелляции. Фонд «Сибирь без пыток», где работает Хасоев, проводит расследования в отношении сотрудников полиции.Фото: buryatia.sledcom.ru