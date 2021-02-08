В Улан-Удэ усилят борьбу с самостроями



В горсовете приняли решение расширить полномочия Комитета по строительству



На заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию обсудили новый порядок сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями самовольных строений. Как сообщает Горсовет, с проектом выступил заместитель мэра – председатель Комитета по строительству Жамсо Гармаев.



– Работы по сносу объектов капитального строительства относятся к полномочиям Комитета по строительству, созданного для осуществления управленческих функций в сфере строительства на территории города Улан-Удэ. В связи с чем требуется дополнить положение о комитете финансовыми полномочиями, – отметил Гармаев.



Докладчик добавил, что после принятия поправок комитет будет нести финансовые затраты за снос самовольных построек. Решение будет приниматься в каждом конкретном случае отдельно, на основании локально-сметных расчетов. Как подчеркнул Гармаев, что основания для сноса самостроев не меняются, решение о сносе таких строений определяет только суд. Самовольные постройки по-прежнему будут выявлять в ходе плановых и внеплановых проверок земельного контроля.



– Проектом расширяется круг полномочий комитета по строительству – теперь ведомство по решению суда может сносить незаконные объекты. При этом, каждое решение будем рассматривать сессионно, источником финансирования будет бюджет, – подвёл итоги председатель профильного комитета горсовета Валерий Шагжитаров.



Депутаты единогласно поддержали предложение. Вопрос будет вынесен на внеочередную сессию 10 февраля.



фото: «Номер один»