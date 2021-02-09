В Улан-Удэ ТГК-14 эксплуатирует еле живое оборудование

Изношенные сети и котельную компанию заставляет ремонтировать прокуратура





Прокуратура Бурятии в ходе проверки выявила нарушения в работе ТГК-14.

«Компания длительное время не проводила капитальный ремонт участков тепломагистралей по улицам Терешковой, Ключевская, Шумяцкого, Тулаева. Отдельные участки трубопроводов физически износились, истек установленный срок их эксплуатации», рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, с нарушениями эксплуатировалась котельная Юго-Западная, где требуется замена механической топки, крана и конвективного блока, а также ремонт вспомогательного оборудования.По итогам проверки прокурор обратился в суд, чтобы заставить ТГК-14 провести капремонт тепловых сетей и котельной Юго-Западная. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»