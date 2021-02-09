«Мэргэн» оштрафовали на 100 тысяч за проведение банкета

В разгар антиковидных ограничений в ресторане праздновали день рождения





В Улан-Удэ вступило в силу решение суда, согласно которому ресторан «Мэргэн» признан виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ).

Ресторан привлекли к ответственности сотрудники Роспотребнадзора за проведенный в августе 2020 года банкет по случаю дня рождения с участием 16 человек. Он состоялся, несмотря на действующие в республике антиковидные ограничения.За указанное нарушение Советский районный суд постановил взыскать с «Мэргэна» штраф в размере 100 тысяч рублей. 8 февраля Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение райсуда без изменения.Фото: «Номер один»