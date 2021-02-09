В Улан-Удэ взят под стражу бизнесмен из КНР

Он подозревается в контрабанде леса почти на 3 млн рублей



В Улан-Удэ Октябрьский районный суд в соответствии с заключением Бурятской транспортной прокуратуры удовлетворил ходатайство Бурятской таможни об избрании гражданину КНР, подозреваемому в контрабанде леса, меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.







Установлено, что гражданин Китая, являясь одним из участников внешнеэкономической деятельности, осуществил поставки пиломатериалов в Китай объемом 291 кубометров рыночной стоимостью 2,8 млн. рублей. По факту контрабанды злоумышленнику грозит тюремный срок от семи до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.



В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие фигуранты уголовного дела, причастные данному преступлению. Расследование уголовного дела находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.



Фото: pixabay.com В Улан-Удэ Октябрьский районный суд в соответствии с заключением Бурятской транспортной прокуратуры удовлетворил ходатайство Бурятской таможни об избрании гражданину КНР, подозреваемому в контрабанде леса, меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Напомним , ранее стало известно, что по материалам проведенной Бурятской транспортной прокуратуры проверки исполнения законодательства в сфере оборота лесоматериалов в одном из пунктов приема и отгрузки древесины, расположенном в Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ.Установлено, что гражданин Китая, являясь одним из участников внешнеэкономической деятельности, осуществил поставки пиломатериалов в Китай объемом 291 кубометров рыночной стоимостью 2,8 млн. рублей. По факту контрабанды злоумышленнику грозит тюремный срок от семи до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие фигуранты уголовного дела, причастные данному преступлению. Расследование уголовного дела находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.Фото: pixabay.com