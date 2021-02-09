В Улан-Удэ взят под стражу бизнесмен из КНР

Он подозревается в контрабанде леса почти на 3 млн рублей
В Улан-Удэ Октябрьский районный суд в соответствии с заключением Бурятской транспортной прокуратуры удовлетворил ходатайство Бурятской таможни об избрании гражданину КНР, подозреваемому в контрабанде леса, меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее стало известно, что по материалам проведенной Бурятской транспортной прокуратуры проверки исполнения законодательства в сфере оборота лесоматериалов в одном из пунктов приема и отгрузки древесины, расположенном в Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ.
Установлено, что гражданин Китая, являясь одним из участников внешнеэкономической деятельности, осуществил поставки пиломатериалов в Китай объемом 291 кубометров рыночной стоимостью 2,8 млн. рублей. По факту контрабанды злоумышленнику грозит тюремный срок от семи до двенадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.
В настоящее время дознавателями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также другие фигуранты уголовного дела, причастные данному преступлению. Расследование уголовного дела находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.
Фото: pixabay.com
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