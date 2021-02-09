В Бурятии ежесуточный прирост заражения COVID-19 упал со 130 до 110 случаев

Всего выздоровели от коронавируса 29 186 человек, 102 - за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 31 766. Это на 110 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (16 843) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 684 человека, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 110 новых случаев коронавируса: 88 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 561 человек.



В стационарах получают лечение 940 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 663. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 33 пациента (из них старше 65 – 21), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



Амбулаторное лечение проходят 956 пациентов с COVID-19, наблюдается 462 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 29 186 (+102) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 532 койки, занято – 940, свободно – 592 койки. Занятость коечного фонда составляет 61,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 871 человека, с нарастающим итогом – 807 730 человек



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