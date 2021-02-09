В Китае назвали своих «Бадмаевых»

Более 30 проц китайцев делят пять самых распространенных фамилий в КНР



В настоящее время 30,8 процента китайцев разделяют пять наиболее широко используемых фамилий «Ван», «Ли», «Чжан», «Лю» и «Чэнь». Об этом сообщает







Фото: pixabay.com

В настоящее время 30,8 процента китайцев разделяют пять наиболее широко используемых фамилий «Ван», «Ли», «Чжан», «Лю» и «Чэнь». Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой исследовательский центр при министерстве общественной безопасности КНР. Отчет министерства основан на информации о регистрации домохозяйств в Китае в 2020 году. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии самыми популярными фамилиями являются Бадмаевы, Доржиевы и Будаевы. Этот рейтинг составлен на основе данных индивидуального персонифицированного учета граждан Пенсионного фонда России в Бурятии.Фото: pixabay.com