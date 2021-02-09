В больницу Бурятии попал ребенок со скрепкой в желудке



К медикам за сутки обратились пять семей, чьи дети проглотили инородные предметы



Медики Бурятии бьют тревогу – в республике остается стабильно высоким число детей, поступающих с проглоченными инородными телами. Накануне врач-хирург Детской республиканской клинической больницы Ранжур Цыремпилов доложил о поступлении за сутки сразу пяти детей с проглоченными инородными телами.



Как сообщают в учреждении, при обследовании выяснилось, что малыши в возрасте от 1 года до 4 лет проглотили металлические предметы. В трех случаях – монеты, в четвертом – плоскую круглую батарейку, еще в одном случае ребенок проглотил канцелярскую скрепку. Двум детям пришлось удалять предметы эндоскопическим методом, а трое детей поступили уже тогда, когда опасные инородные тела ушли уже дальше желудка в кишечник. К счастью, все 3 предмета вышли естественным путем.



– Инородные тела были удалены, состояние детей не подвергается опасности. Хотелось бы заметить, что все инциденты связаны с невнимательным отношением родителей к детям, – отметил Ранжур Цыремпилов.



Хирурги констатируют: к сожалению, дети с инородными телами попадают в ДРКБ ежедневно, причем далеко не каждый случай заканчивается благополучно. Крайне опасны батарейки – попадая в кишечник, они вызывают химические ожоги, пролежни и могут стать угрозой жизни ребенка.



– Уважаемые родители, будьте внимательны – следите за безопасностью среды для вашего ребёнка! Убирайте в недоступные места мелкие предметы, – предупреждают медики.



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