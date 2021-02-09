В Бурятии на автотрассах горели два грузовика

Вероятная причина пожаров - короткое замыкание электропроводки



В Бурятии накануне на окраине села Ильинка Прибайкальского районана трассе произошло загорание грузового автомобиля, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС. Почувствовав запах дыма, водитель остановился возле гостиничного комплекса. Увидев чёрный дым, он вызвал пожарных и стал самостоятельно тушить пожар.



На момент прибытия огнеборцев горела кабина транспортного средства. На ликвидацию открытого горения потребовалось несколько минут. В результате пожара кабина автомобиля сгорела полностью на площади 5 квадратных метров, загорания топливных баков и кузова автомобиля пожарные не допустили. Вероятно, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки транспортного средства.



Еще одно загорание грузового автомобиля произошло вчера возле села Первомаевка Заиграевского района на трассе Улан-Удэ-Хоринск. На момент прибытия пожарных горела кабина автомобиля КамАЗ. На ликвидацию открытого горения потребовалось несколько минут. В результате пожара кабина автомобиля сгорела полностью на площади 3 квадратных метра. Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



