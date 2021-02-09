Жителей Улан-Удэ призвали не бросать в унитазы кирпичи и пистолеты

В 99% случаев засоров городской канализации виноваты сами горожане





Как сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ, в 99% случаев засоров улан-удэнской городской канализации виноваты сами жители. Горожане смывают в унитазы полотенца, памперсы, строительный мусор, кирпичи, песок, твердые бытовые отходы и даже пистолеты. В январе этого года городские коммунальные службы уже устранили свыше 250 засоров в сетях канализации.

Канализационная сеть изначально создаётся как самотечная. Поэтому на всех её горизонтальных участках предусмотрены небольшие (1-4%), но строго контролируемые уклоны трубопроводов по ходу отведения стоков.«Однако небрежное, порой варварское отношение владельцев домов и квартир к канализационной сети приводит к засорам. К сожалению, некоторые жильцы сознательно используют канализацию как разновидность мусоропровода. В результате неправомерных действий в канализационный стояк попадают предметы личной гигиены, газеты, вещи. Всё это провоцирует засор стояка канализационного выпуска, а также приводит к затоплению фекалиями технического подвала дома, а то и квартир, расположенных па первом этаже. Система канализации — не самоочищающаяся система, это нужно помнить всегда», - отмечают в мэрии города.В соответствие с нормативными документами, потребители обязаны соблюдать правила пользования водопроводом и канализацией, а именно: не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы. Не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети и немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации.«Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане вносят вклад в образование засоров на канализационных сетях, которые приводят к локальным засорам, вытеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений. Уважайте соседей, которые живут этажом ниже и у которых по общей вине всех жильцов в квартире могут появиться канализационные стоки. Уважайте труд специалистов канализационного хозяйства. Помните, что канализация — это не выгребная яма, а достижение цивилизации», - призывают городские власти.Фото: pixabay.com