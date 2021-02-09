В Бурятии пенсионерку оштрафовали на четверть миллиона за участие в митинге

Правозащитница намерена обжаловать решение суда





В Бурятии суд оштрафовал пенсионерку Наталью Филонову на 250 тысяч рублей за повторное нарушение закона о массовых мероприятиях. 31 января женщину задержали на несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального. При этом суд выносил решение, не допустив на заседания представителей защиты.

– Я знала о том, что 31 числа будет акция протеста. Будучи журналистом, я пришла со своим удостоверением и вела небольшой репортаж о том, что там происходит. У меня сел телефон, я подошла к Анне Зуевой, начала давать интервью для ее канала. В этот момент ко мне подошли какого-то рода провокаторы – переодетые мужчины – не предоставили никаких удостоверений, сразу подхватили меня под руки и потащили не в автозак, где были другие люди, а в отдельный полицейский автомобиль и повезли в Железнодорожный отдел, – рассказала «Номер один» Наталья Филонова.Поскольку Наталья Филонова занимается правозащитной деятельностью, она считает, что к ней могли отнестись «особенным образом» в связи с ее работой.– Я в отделе находилась практически целый день. Они составляли протокол. Обычно делается как – сначала заявляется рапорт, потом на основании этого рапорта, если усматриваются признаки правонарушения, человека забирают. Здесь была совершенно другая картина: они просто нас сразу забрали, скорее всего, потому, что я была в списке тех, кого надо забрать. Сначала забрали Надежду Низовкину (другую правозащитницу), следом потащили меня. Повезли нас в разные отделы. Я так понимаю, что если там были люди с юридическим образованием, их тоже увезли в другие отделы. Нас, получается, сортировали, – утверждает Наталья.В Железнодорожном отделе полиции женщина внесла все замечания в протокол. После всех процедур ее вывели через черный вход и снова куда-то повезли, ничего не объяснив. Как оказалось позднее, ее перевезли в другой отдел.– Пока мы были в отделе, туда зашла другая правозащитница Ольга Байшникова и хотела спросить о моем состоянии. Она не участвовала в митинге, но ее обвинили в том, что она проникла на секретный объект, имея в виду отдел полиции. Ее задержали, а потом довели до такого состояния, что из Железнодорожного отдела ее увезла скорая помощь. Сейчас она лежит в неврологическом отделении. Что с ней, что со мной обошлись очень жестко. Байшникову я еще раз встретила уже тогда, когда меня уже саму увезли в БСМП. Застала ее лежащей на железных носилках в растрепанном виде, – рассказывает Филонова.Накануне Наталью Филонову выписали из больницы и сразу передали в руки правоохранительных органов. Женщину привезли в Советский суд.– После 6 вечера ко мне подошла секретарь и сказала, что начинаем судебное заседание. Я сказала, что еще жду своего представителя защиты – она была на подходе, я попросила подождать десять минут – на что мне ответили, что если через три минуты я не зайду на заседание, то его проведут без меня. В итоге они начали проводить заседание. Потом ко мне пришла секретарь и спросила, хочу ли я пойти на вынесение постановления по моему суду. Там уже объявили, что решено оштрафовать меня на 250 тысяч рублей. Сказать, что я была ошарашена – не сказать ничего. По нашему региону весьма редко такие крупные штрафов выносят. Имея на руках ребенка инвалида, выплачивать 250 тысяч рублей, сами понимаете, – высказалась Филонова.Правозащитница сообщила, что будет обжаловать решение суда.Фото: скриншот видео