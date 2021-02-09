В Бурятии продолжают штрафовать точки торговли и общепита



За сутки в местах проверки выявили более 100 антиковидных нарушений

В республике продолжаются рейды мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных ограничений. Сейчас в Улан-Удэ и районах Бурятии работают более 100 мобильных групп, в составе которых проверки осуществляют госслужащие, сотрудники МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора.



– За минувшие сутки в республике охвачено проверками 900 объектов, в том числе в Улан-Удэ проверено 401 место торговли и общепита. Выявлено 90 нарушений эпидемиологических правил по республике и 24 – по Улан-Удэ, – сообщили в правительстве Бурятии.



Также продолжается контроль соблюдения масочного режима в общественных местах, в организациях торговли и на транспорте. За минувшие сутки проведено 1,6 тысяч бесед о необходимости соблюдения масочного режима.



Фото: «Номер один»

