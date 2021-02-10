Лопата вместо соски

Благоустройство города – наша общая цель и задача! И неважно, сколько тебе лет – три или пять

Умеешь ходить? Бери лопату и работай! Именно на детсадовцах лежит главная ответственность за будущее столицы Бурятии - города Улан-Удэ!

Недавно прохожие засняли ребенка, песком посыпающего скользкую дорогу до садика. Как сообщил автор поста, на фото запечатлена улица Бау Ямпилова – дорога к садику №52 и школе №2.– Пешую дорогу по возможности мы посыпали сами, так как машина от Комбината по благоустройству разворачивается на площадке возле Счетной палаты. А туда даже и не заезжает, – описывают ситуацию анонимные горожане.Пользователи Сети, лицезревшие подвиг ребенка, с одной стороны, похвалили малыша, с другой – стали ругать местную «управляшку». Но никому не пришло в голову: а вдруг этот ребенок – сотрудник этой самой «управляшки»?Может, в Улан-Удэ закончились кадры, и, чтобы не скатиться в пропасть беспорядка и хаоса, коммунальщики, как во времена Великой Отечественной войны, вынуждены привлекать к работе детей. В том числе дошкольного возраста.Так что, если увидите школьника за рулем грейдера или детсадовца, укладывающего тротуарную плитку, не удивляйтесь. Возможно, это новая программа по благоустройству городских властей.