10.02.2021
Лопата вместо соски

Лопата вместо соски

Благоустройство города – наша общая цель и задача! И неважно, сколько тебе лет – три или пять

Умеешь ходить? Бери лопату и работай! Именно на детсадовцах лежит главная ответственность за будущее столицы Бурятии  - города Улан-Удэ!



Недавно прохожие засняли ребенка,  песком посыпающего скользкую дорогу до садика. Как сообщил автор поста, на фото запечатлена улица Бау Ямпилова – дорога к садику №52 и школе №2. 

– Пешую дорогу по возможности мы посыпали сами, так как машина от Комбината по благоустройству   разворачивается на площадке возле Счетной палаты. А туда даже и не заезжает, – описывают ситуацию анонимные горожане. 

Пользователи Сети,  лицезревшие подвиг ребенка, с одной стороны, похвалили малыша, с другой – стали ругать местную «управляшку». Но никому не пришло в голову: а вдруг этот ребенок – сотрудник этой самой «управляшки»?

Может, в Улан-Удэ закончились кадры, и, чтобы не скатиться в пропасть беспорядка и хаоса, коммунальщики, как во времена Великой Отечественной войны, вынуждены привлекать к работе детей. В том числе  дошкольного возраста.

Так что, если увидите школьника за рулем грейдера или детсадовца, укладывающего тротуарную плитку, не удивляйтесь. Возможно, это новая программа по благоустройству городских властей.
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