В Бурятии школьник доедает объедки за посетителями общепита

11-летнего ребенка несколько раз видели в торговых центрах



Сегодня в паблике «Аноним Бурятия» появилась фотография ребенка, сидящего в кафе в одном из торговых центров. По словам анонимного автора поста, школьника часто видят посетители торговых центров «Форум» и Galaxy за поеданием остатков еды. Автор поста просит горожан по возможности помочь ребенку.



– Этого мальчика наверняка многие видели в ТЦ «Форум» и Galaxy. Если он к вам подходит, помогите ему, если есть у вас возможность. Вчера наблюдала за ним, очень стало жалко. Доедал за людьми, которые оставили недоеденнные остатки. Купила ему покушать. А так же прошу обратить внимание органов опеки на его родителей, – добавлено в описании к фото.



Как отметили в посте, ребенок часто ходит в ТЦ и продает рекламные листовки за 5 и 10 рублей. Как считает автор, возможно, ребенок таким образом добывает себе деньги на пропитание.



– Ведь если бы родители за ним следили, он бы не ходил и не искал деньги на еду. Ему 11 лет учится в 3 классе. Заранее всем спасибо, – пишут в посте.



Горожан принялись активно обсуждать сообщение, при этом их мнения разделились. Одни считают, что ребенку необходима срочная помощь, а другие допускают мысль, что школьник, возможно, решил сэкономить на карманных деньгах.



– Да уж, не от хорошей жизни он так делает. Где органы опеки? – пишут в комментариях.



– Да не всегда дело в родителях, они могут быть и хорошими. А ребенок – ну вот нравится ему такой образ жизни. А бедные родители не знают, что с ним делать. Это, конечно, с какой стороны посмотреть. Жизненные ситуации у всех разные, – считает читатель паблика.



– Опека в сиротский дом определит, и все дела, – пишет еще один пользователь.



– Кажется, я видела этого мальчика осенью на лестнице около «Форума», продавал газеты за 100 рублей. Я начала его расспрашивать, он ничего естественно не сказал и ушёл, – рассказала другая горожанка.



Фото: pixabay.com

