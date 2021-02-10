В Бурятии депутат-«единоросс» увел жену у своего избирателя

Поведение любвеобильного слуги народа рассмотрели на комиссии по этике





Комиссия по мандатам и депутатской этике Хурала Бурятии рассмотрела жалобу избирателя одного из районов республики на неэтичное поведение депутата-«единоросса». Это стало первым в истории Хурала случаем, когда комиссию привлекают к разбору тайн личной жизни депутата.

На прошлой неделе в Хурал поступила жалоба от избирателя одного из районов республики на поведение депутата из фракции «ЕР», фамилию которого мы не называем (в связи с законодательным запретом на публикацию личных данных). По сведениям «Номер один», в комиссию обратился обманутый отец семейства, с женой которого депутат вступил в «нерабочие отношения». Это привело к конфликту, в котором пострадали две семьи (как депутата, так и заявителя), поскольку у обоих имелись дети и ситуация дошла до развода в одном случае. Однако, судя по всему, пострадавший от измены жены заявитель не стал ограничиваться лишь разводом, а решил отомстить парламентарию весьма своеобразным способом.Заявитель, обратившись также и в «Номер один», отметил, что он «намерен использовать все имеющиеся механизмы, чтобы этот человек понес наказание за содеянное». Не скрывая, что его цель - довести до избирателей нарушение депутатом моральных норм и поставить точку в его карьере. Судя по всему, данный факт имеет значение для граждан, особенно для женщин и старшего поколения, они и составляют большую часть приходящих на избирательные участки граждан.Между тем обсуждение вопроса сексуального поведения депутата в Хурале засекретили под предлогом «тайны личной жизни». Однако «Номер один» стало известно, что народный избранник, чье дело рассматривали в Хурале, традиционно объяснил происходящее… «политическим заказом».На прошлой неделе комиссия не смогла собрать кворум из-за пандемии. Успехом завершилась лишь вторая попытка. Оставшиеся в строю депутаты Игорь Бобков, Олег Голюк и Виктор Ячменев рассмотрели дело своего коллеги. И отказали в удовлетворении жалобы, сославшись на федеральное законодательство. Предложив заявителю искать другие механизмы решения вопроса. Последний уже заявил, что намерен идти дальше, используя все имеющиеся законные методы.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com