В районе Бурятии дорогу залило водой

Жители Бичурского района поделились видео с «тающей» дорогой



Жители села Новостретенка в Бичурском районе пожаловались в соцсетях на покрытую тающим льдом дорогу. Ее приходится обходить по обочине.



– Никаких мер не принимают, ситуация ещё хуже стала. Теперь сельчане вынуждены ходить на свой риск с детьми прямо по воде. Как быть, куда ещё обратиться? Администрация никаких мер не принимает, – пишут в посте.



Видео сельчане разместили в местном паблике «Аноним 03». Под постом развернулась дискуссия.



– От наледи, когда давить начинает, только дамба может помочь. Но строить её нужно было раньше! Наверное, администрация села должна была «чесаться»? – вопрошает пользователь.



– А мне интересно, что можно в данном случае сделать? Техника же может провалиться, это же природное бедствие. Ну, как вот помочь в такой ситуации? – пишут там же.



– Устроили трагедию. Везде практически наледь выходит, – высказались в комментариях.



Фото: скриншот из видео

