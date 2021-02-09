В Бурятии стартовала новая ипотечная программа

Она дает возможность льготного кредитования на строительство индивидуального жилого дома
В Ипотечной корпорации Бурятии стартовала новая ипотечная программа «Индивидуальное строительство жилого дома» и доступна опция «Льготное индивидуальное строительство жилого дома», сообщили в минстрое республики.
Благодаря этой программе у жителей республики в возрасте до 35 лет, включительно, имеющих несовершеннолетнего ребенка, есть возможность взять кредит по ставке от 6,1% годовых для строительства дома на собственном земельном участке в городской или в сельской местности. Также, по этой программе можно купить участок в ипотеку и построить на нем дом.
По условиям программы жилой дом должен строиться на основании договора со строительной организацией, входящей в список аккредитованных партнеров (https://domrfbank.ru/mortgage/programs/stroitelstvo-zhilogo-doma/ список подрядных организаций). Надо отметить, что ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой.
Существуют требования к жилому дому:
* общая площадь жилого дома по проекту – не менее 70 и не более 300 кв.м.;
*фундамент жилого дома по проекту - каменный (бутовый, бутобетонный или кирпичный), железный или железобетонный, свайный с ростверком;
* жилой дом после окончания строительства должен быть пригоден для круглогодичного проживания (без ограничений по материалу стен);
* доступ к построенному жилому дому возможен в любое время года;
*проектной документацией должно быть предусмотрено подведение коммуникаций к строящемуся жилому дому: электричество – центральное; вода – центральная или скважина с автоматизированной подачей воды; канализация центральная или локальная.
Существует два варианта расчетов по ипотечной сделке в зависимости от схемы приобретения объекта.
Первый вариант – это строительство дома на своем земельном участке. По факту регистрации обременения на земельный участок: подрядчику перечисляется 60% от стоимости договора подряда (сметы), эта сумма включает в себя и первоначальный взнос покупателя. По окончанию строительства в банк предоставляется подписанный акт приема-передачи построенного дома между заказчиком и подрядной компанией и происходит второе перечисление, в размере остатка - 40% от стоимости договора подряда.
Второй вариант – это строительство дома и приобретение земельного участка. По факту регистрации обременения на земельный участок: продавцу земельного участка перечисляется вся стоимость, указанная в договоре купли-продажи, а также, подрядчику перечисляется 35% от стоимости договора подряда (сметы). По окончанию строительства в банк предоставляется подписанный акт приема-передачи, между заказчиком и подрядной компанией и происходит третье перечисление, в размере остатка - 65% от стоимости договора подряда.
Что касается земельного участка, то также существует ряд требований. Основные это - стоимость земельного участка не должна превышать 40% от общей стоимости покупки участка и строительства дома. Земельный участок должен относиться к категории земель населенных пунктов, либо земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования обеспечивает право на строительство, размещение и эксплуатацию жилого дома (с правом регистрации). И еще, на приобретаемом земельном участке должны отсутствовать какие-либо здания/строения/ сооружения (кроме строящихся аккредитованной банком компанией по одному из типовых проектов).
Основные условия кредитования: максимальный срок составляет 30 лет; первоначальный взнос - 20 % от суммы строительства жилого дома, указанной в договоре подряда, в случае приобретения участка и строительства на нем дома, первоначальный взнос составляет 20% от суммы стоимости участка и строительства дома.
Процентные ставки варьируются от 6,1 % годовых, максимальная сумма кредита может достигать 6 миллионов рублей. Участие в программе «Индивидуальное строительство жилого дома» доступно гражданам РФ в возрасте от 21 до 65 лет на дату погашения кредита. А собственниками жилья по льготному кредитованию могут быть граждане России в возрасте до 35 лет (включительно), при этом хотя бы один из них имеет одного ребенка не старше 18 лет.
Для оформления заявки достаточно паспорта и выписки из Пенсионного фонда, которую сотрудник банка закажет самостоятельно (заменяет ТК и 2НДФЛ). Подать заявку в АО «Ипотечная корпорация РБ» можно онлайн: e-mail: ipoteka@ipotekarb.com, Viber, WhatsApp: +7 9244 587-587, +7 9244 585-509. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 924-4587587, 8 924-4585509, 22-22-33 или на сайте http://www.ipotekarb.ru
«Получение кредита на строительство дома всегда было трудоемким и сложным процессом. А теперь сделать это стало проще. Тем более что для оформления заявки достаточно паспорта и выписки из Пенсионного фонда, которую сотрудник «Ипотечной корпорации» закажет самостоятельно», - подытожил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин.
По его словам генерального директора Ипотечной корпорации Бурятии Анатолия Бирюкова, помимо указанной льготной программы, корпорация выдает кредиты на строительство индивидуального жилого дома для более широкого возрастного круга граждан, до 65 лет на дату погашения кредита, при этом процентная ставка колеблется от 9% до 10% годовых.
Необходимо отметить, что эти ипотечные программы разработаны АО «Банк ДОМ.РФ». Ипотечная корпорация Бурятии является партнером банка.
Фото: pixabay.com
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