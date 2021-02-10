В Бурятии возобновится освоение Барун-Холбинского золоторудного месторождения

Новый резидент ТОР «Бурятия» займется здесь добычей рудного золота



Компания «Зун Хада» выступила с проектом по освоению Барун-Холбинского золоторудного месторождения, которое расположено в Окинском районе. В рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» об инвестиционной деятельности на ТОР «Бурятия» резидент приступит к разработке заброшенного рудника и добыче золота с последующей реализацией руды, сообщили в пресс-службе корпорации.



«Мы уже начали подготовительные работы 200 человек заняты исследованием земельного участка, очисткой территории, прокладкой лесных дорог, - рассказала генеральный директор ООО «Зун Хада» Эльвира Зеленцова. - Работы ведутся вахтовым методом. Дополнительно будет создано 60 новых рабочих мест, новые работники будут заниматься непосредственно добычей золота. В связи с внедрением новых технологий будем повышать квалификацию рабочей силы».



Приступить к промышленной добыче с объемом более 7–10 тысяч тонны руды в месяц инвестор планирует в 2024 году. К этому времени будет приобретено оборудование, техника, завершены разведывательные работы и подготовка участка. Объем инвестиций составит около 122 миллиона рублей.



По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, реализация проекта позволит возродить давно заброшенный рудник в самом малочисленном и отдаленном районе. «Деятельность резидента ТОР станет точкой роста социально-экономического развития для района и нашей республики в целом. За время реализации проекта компания пополнит бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более, чем на 400 миллионов рублей. Самое главное, наши люди смогут получить работу – инвестор планирует трудоустраивать местных жителей», - отметил Алексей Цыденов.



«Планируется приобретение и монтаж дизельных электростанций и электрификация рудных, производственных и бытовых объектов участка, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования», - добавил директор ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «КРДВ») Тимур Будаев.



Запасы месторождения Барун-Холба составляют: - 290 тысяч тонн руды, золота – 8,9 тонны. Оно расположено к западу от Зун-Холбинского месторождения, разрабатываемого ОАО «Бурятзолото». Добыча золота на Барун-Холбинском месторождении началась в апреле 2001 года, однако в 2003 году разработка месторождения была приостановлена.



По данным АО «КРДВ», на сегодняшний день подписано 12 соглашений об инвестиционной деятельности на ТОР «Бурятия». Заявленные проекты с общим объемом инвестиций в размере 10,6 млрд рублей находятся на различных стадиях реализации, после их ввода в эксплуатацию 1640 местных жителей смогут трудоустроиться на новых предприятиях.



Фото: minvr.gov.ru

