В Улан-Удэ нашли родителей доедающего объедки школьника

Полиция оценит условия проживания и воспитания ребенка





В Улан-Удэ полицейские установили личность 11-летнего мальчика, информация о котором вчера распространилась в соцсетях . Напомним, анонимный автор выложил фото школьника, сообщив, что тот постоянно доедает еду за посетителями торговых центров.

«Этого мальчика наверняка многие видели в ТЦ «Форум» и Galaxy. Если он к вам подходит, помогите ему, если есть у вас возможность. Вчера наблюдала за ним, очень стало жалко. Доедал за людьми, которые оставили недоеденнные остатки. Купила ему покушать. А так же прошу обратить внимание органов опеки на его родителей», – рассказали в описании к фото.На пост в соцсетях отреагировала Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. Омбудсмен сообщила, что обратилась в министерство внутренних дел республики.«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних уже установлена личность ребенка, данные о родителях, месте учебы и проживания. В ходе проверки будет дана оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетнего. Для оценки нуждаемости семьи мальчика в помощи сведения о ребёнке переданы в министерство социальной защиты населения республики», - рассказала уполномоченный.Фото: «Номер один»