Аэропорт Улан-Удэ завышал цену услуг

Бурятское УФАС оценило это как нарушение запрета на злоупотребление доминирующим положением



Бурятское УФАС признало ООО «Аэропорт Байкал» нарушившим запрет на злоупотребление доминирующим положением, сообщила пресс-служба управления. Вопросы у антимонопольного ведомства вызвало неоднократное повышение в 2018-2019 годах стоимости отдельных аэропортовых услуг, которые не подлежат государственному регулированию. Например, несколько раз повышались тарифы на посадку-высадку пассажиров, буксировку и внутреннюю уборку воздушного судна – в общей сложности на 32-44% за два года.



Обосновать такую динамику аэропорт не смог, поскольку отдельная калькуляция по видам нерегулируемых тарифов на предприятии не ведется. Однако и результаты деятельности предприятия в целом не убедили УФАС в необходимости увеличения стоимости услуг.



Вместе с тем, расходы на оплату аэропортовых услуг несут авиакомпании, что в конечном итоге влияет и на стоимость перелетов, отметили в антимонопольном ведомстве.



Бурятское УФАС России выдало ООО «Аэропорт Байкал» предписание об установлении экономически обоснованных тарифов на нерегулируемые аэропортовые услуги.



Аэропорт Улан-Удэ является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов (в России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда). В 2017 году аэропорт «Байкал» сменил собственника, ранее им была ГК «Метрополь», сейчас - владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко.



Фото: egov-buryatia.ru

