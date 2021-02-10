В Бурятии браконьер приговорен к исправительным работам

Он незаконно выловил 14 нерестовых омулей и одну байкальскую нерпу



В Бурятии мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который виновным «незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, в местах нереста или на миграционных путях к ним», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Судом установлено, что в августе 2020 года житель села Байкальское Северо-Байкальского района, используя 16 рыболовных сетей и лодку «Казанка» с подвесным мотором, на озере Байкал, являющемся миграционным путем к местам нереста байкальского омуля, незаконно выловил 14 хвостов нерестовой рыбы и одну байкальскую нерпу.



В результате государству причинен ущерб на общую сумму свыше 115 тысяч рублей. На стадии предварительного расследования обвиняемый частично погасил причиненный ущерб в размере 50 тыс рублей. А в суде мужчина вину признал в полном объеме.



Суд с учетом позиции государственного обвинителя Байкальской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.



Фото: 38fsvps.ru

