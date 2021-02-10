В Бурятии продолжается падение прироста COVID-19

За минувшие сутки выявлено 103 новых случая коронавируса, недавно этот показатель держался на уровне 150



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 31 869. Это на 103 случая больше, чем было во вторник, 54% (16 879) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 685 человек, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 103 новых случаев коронавируса: 83 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 210 человек.



В стационарах получают лечение 894 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 623. В отделениях реанимации находится 75 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 34 пациента (из них старше 65 – 23), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение проходят 966 пациентов с COVID-19, наблюдается 302 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 29 324 (+138) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 452 койки, занято – 894, свободно – 558 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 153 человек, с нарастающим итогом – 809 883 человек.



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