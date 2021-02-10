10.02.2021
Исцелить тяжелобольную девочку из Бурятии, возможно, поможет президентский фонд

Исцелить тяжелобольную девочку из Бурятии, возможно, поможет президентский фонд

Однако сбор средств на лекарство для Адисы пока не остановлен

Вчера медики Бурятии провели телеконсультацию по лечению двухмесячной Адисы, средства на лечение которой собирают всем миром. Как сообщили в Детской республиканской клинической больнице, в консультации участвовали ведущие специалисты страны по профилю заболевания девочки.

«Врачи ДРКБ доложили о состоянии ребенка и о результатах проведенных исследований. Обсуждена и согласована дальнейшая тактика лечения. Принято решение: в целях недопущения прогрессирования заболевания, остановки гибели нейронов применить препарат «Спинраза» (Nusinersen), зарегистрированный в России. Средства на его приобретение выделяет Республика Бурятия», - рассказали в ДРКБ.

В Минздраве Бурятии подтвердили, что двухмесячная малышка будет получать лечение препаратом «Спинраза» за счёт средств республиканского бюджета. Ребёнку приобрели один курс препарата, который поступит до 12 февраля.

«Принято решение о начале патогенетической терапии препаратом «Спинраза» в условиях Детской республиканской клинической больницы до получения препарата «Золгенсма». По словам федеральных медицинских центров, вопрос о переводе ребёнка в другие центры не стоит, всю необходимую помощь по введению препарата «Спинраза» и высококвалифицированную медицинскую помощь могут оказать врачи ДРКБ», - отметили в министерстве.

Напомним, что для излечения девочки нужен препарат «Золгенсма», который стоит 160 миллионов рублей. Возможно, его приобретут за счет средств президентского фонда, однако ясности в этом вопросе пока нет.

«Приобретение «Золгенсма» будет осуществляться через президентский фонд «Круг добра». Сбор средств при этом останавливаться не будет, в связи с тем, что созданный указом президента России от 6 января 2021 года фонд проводит организационные мероприятия по формированию списков детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия» со всей России и защите заявок на препараты. Минздрав Бурятии держит ситуацию на контроле и проводит оперативные мероприятия для скорейшего получения препарата «Золгенсма». Для этого необходимо минимально 2 месяца», - говорят в Минздраве.

Напомним, у Адисы редкое генетическое заболевание – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Единственное спасение – это один из самых дорогостоящих препаратов «Золгенсма». Инъекция препарата останавливает болезнь и возвращает способность двигаться и дышать.

По состоянию на 8 февраля родителям девочки удалось собрать 17 миллионов рублей из необходимых 160 миллионов.

Фото: pixabay.com
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