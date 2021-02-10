В Бурятии бизнесмен прогнал беременную женщину с работы

Трудовой договор предприниматель с ней не заключил





В прокуратуру Бурятии обратилась беременная жительница Баунтовского района. Женщина, работавшая продавцом в магазине автозапчастей в Багдарине, пожаловалась, что хозяин незаконно выгнали с работы.

По заявлению сельчанки надзорное ведомство провело проверку.«Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ с работницей не заключался трудовой договор в письменной форме. Спустя месяц работодатель в одностороннем порядке прекратил трудовые отношения с гражданкой, игнорируя гарантии, установленные законодательством для беременных женщин», сообщили в прокуратуре.После представления прокурора бизнесмен устранил нарушения. Женщину восстановили на работе и выплатили компенсацию за время вынужденного прогула в размере 20 тысяч рублей.Фото: pixabay.com