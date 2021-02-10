В Улан-Удэ домовладелец сам выследил домушников

Он увидел их в своем дворе и держал в поле зрения до прибытия росгвардейцев



Житель Улан-Удэ обратился в полицию с заявлением о проникновении в частный жилой дом в Октябрьском районе. Находясь в доме напротив, он увидел, что во дворе его дома ходят незнакомые люди. Мужчина сам начал следить за незнакомцами.



Сотрудники вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии получили информацию о том, что потерпевший следует за злоумышленниками на своем автомобиле недалеко от дома. Подъехав к указанному месту, росгвардейцы задержали двух молодых людей, которые в это время активно ругались с хозяином дома, сообщили в управлении Росгвардии.



Во время задержания поступило еще несколько заявлений о кражах на этой же улице. Еще в двух домах злоумышленники проникли в дом путем отжима стеклопакетов.



В последний дом, возле которого их и задержали,молодые люди не смогли проникнуть из-за решеток на окнах.



Задержанные, ранее судимые жители Улан-Удэ, 22 и 19 лет, переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия

