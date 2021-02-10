Искусанная собаками улан-удэнка быстро идет на поправку

Об этом сообщают родственники Татьяны Лоскутниковой
Татьяна Лоскутникова, серьезно пострадавшая от нападения собак в Улан-Удэ, быстро идет на поправку.
«Верю, что благодаря вашим молитвам Таня быстрее восстанавливается! Врачи удивляются, что регенерация тканей проходит очень быстро: там, где требуются месяцы, у нас счёт идёт на недели. Вот что значит ваша поддержка сейчас, друзья! Всем привет от Танюши! Каждый день перевязки. Очень болезненный процесс. Терпи, девочка, пусть как можно скорее всё заживет. Молимся за тебя всей страной! Организм сильно ослаб, поэтому Танюшка после перевязок засыпает, чтобы восстановиться», рассказывают родственники девушки.
Напомним, в конце декабря минувшего года 20-летняя жительница поселка Забайкальский стала жертвой нападения стаи собак. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу, а затем транспортировали в Москву.
В конце января девушке провели сложную операцию. Татьяну оперировали шесть часов подряд три бригады врачей. В начале февраля Татьяну Лоскутникову навестил глава Бурятии.
Фото: инстаграм Татьяны Лоскутниковой
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