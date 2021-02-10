10.02.2021
В Бурятии загорелся автовоз

В Бурятии загорелся автовоз

Пламя удалось сбить до его перехода на машины

В Бурятии накануне на трассе вблизи станции Тимлюй в Кабанском районе произошло загорание тягача, транспортирующего автомобили. На момент прибытия огнеборцев горел прицеп грузового тягача, пламя угрожало перейти на перевозимые автомобили.

Пожарные ликвидировали открытое горение за четыре минуты. В результате пожара сгорели два задних колеса прицепа, огнем поврежден задний бампер перевозимого автомобиля, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС

Предположительной причиной пожара послужила  неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Фото: pixabay.com
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