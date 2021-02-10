В Бурятии правозащитницу приговорили к 40 часам обязательных работ

Надежда Низовкина назвала судебное решение «цинически честным»
Вчера Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение по делу Надежды Низовкиной. Правозащитницу за участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального приговорили к 40 часам обязательных работ.
– Я считаю, что это в определенной мере открытое, откровенное в циническом значении честное решение. Меня признали противником и решили принудить к осуществлению определенных тяжелых, в первую очередь, морально унизительных действий. Разумеется, суд ожидает моего отказа от исполнения решение суда. Очевидно, что в случае отказа обязательные работы могут заменить на административный арест. Меня это не останавливает в моем решении, – рассказала Надежда Низовкина о своем отношении к решению суда.
При этом правозащитница отметила, что у нее была возможность избежать подобного наказания, сославшись на проблемы со здоровьем.
– Может быть, если бы я сослалась на некие проблемы со здоровьем, то решение было бы иным, меня бы не обязали работать руками, таким чисто гулаговским методом. Но я не жалею о том, что не стала прибегать к жалости, состраданию. Я, конечно же, до последнего верила в победу, но я удовлетворена данным решением суда, поскольку оно показывает истинное ко мне отношение и истинное взаимоотношение между двумя противниками – правозащитниками и правоохранительной системой, которые, несмотря на однокоренной характер своих наименований, находится по разные стороны баррикад, – заявила Низовкина.
Правозащитница также обратила внимание на странную формулировку в судебном решении.
– Формулировка обвинения: «Поддерживала граждан на оказание помощи лицам, задержанным сотрудниками полиции». По словам представителя МВД, я «фактически приняла на себя функции организатора, но потеряла управление», – сообщила Надежда Низовкина «Номер один».
Напомним, ранее за участие в несанкционированном митинге Советский суд Улан-Удэ наказал блогера Дмитрия Барирова 25-ю сутками ареста, а пенсионерку Наталью Филонову оштрафовал на четверть миллиона рублей.
Фото: скриншот видео
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?