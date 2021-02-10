Жители Бурятии в спорных ситуациях с банками могут обращаться к финансовому омбудсмену

С начала 2021 года расширились полномочия финансового омбудсмена России Юрия Воронина



С начала 2021 года расширились полномочия финансового омбудсмена России Юрия Воронина. Он стал рассматривать досудебные споры граждан с банками, негосударственными пенсионными фондами (НПФ), ломбардами и кредитными потребительскими кооперативами. До этого он разбирал претензии только к страховым компаниям и некоторым микрофинансовым организациям, сообщили в республиканском отделении Сибирского Гглавного управления Банка России.



«Если у вас возник денежный спор с финансовой организацией, уладить его можно без обращения в суд — через финансового уполномоченного. При этом его решения обязательны для исполнения. К тому же сроки рассмотрения обращений при наличии всех необходимых документов — 15 дней. Гораздо быстрее, чем судебная процедура, не говоря уже о простоте подачи документов. Для граждан услуги омбудсмена бесплатны», — отмечает заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.



Финансовый уполномоченный рассматривает только прямые имущественные требования физических лиц на сумму до 500 тысяч рублей, не связанные с предпринимательской деятельностью. Например, ситуацию, когда клиент считает, что получил по вкладу меньше дохода, чем предусмотрено договором. Но за компенсацией морального вреда к финомбудсмену обращаться нельзя, как и если банк откажет в кредите или реструктуризации долга.



Если же человек недоволен размером выплаты по ОСАГО, то к финансовому уполномоченному можно обратиться, даже если ущерб превышает 500 тысяч рублей — здесь верхняя граница имущественных требований не установлена.



Перед тем, как обратиться к финансовому уполномоченному, человек обязан направить заявление в финансовую организацию, с которой возник спор. И только если компания не ответит или же ее решение человека не удовлетворит, нужно писать финансовому омбудсмену.



Жители Бурятии могут направить претензию в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте финомбудсмена или письмом по адресу Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 3, получатель — АНО «СОДФУ». Оформить заявление достаточно просто — нужно заполнить стандартную форму на сайте и приложить сканы указанных документов. Для письменных обращений форму можно скачать и заполнить на компьютере или от руки.



Фото: Банк России