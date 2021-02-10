В Бурятии поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» празднует трехлетие

За три года добровольцы помогли найти 291 человека, из них 94 – дети

Добровольцы бурятского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» празднуют свое трехлетие. Сегодня представители отряда в честь дня рождения встретились со СМИ, рассказали о результатах деятельности и пригласили всех желающих вступить в их ряды. Отряд «Лиза Алерт» ищет пропавших как в городе, так и в сельской местности – для каждой территории существуют собственные методики ведения поиска.

– За три года отряд получил 418 заявок на поиск из Бурятии, 291 человек при участии отряда найден живым, из них 94 человека – дети. В отряде совершенно разные люди приходят с разным набором знаний и все, кто принимает участие в поиске, получают со временем определенный опыт и становятся координаторами, старшими на месте и старшими поисковых групп, – рассказала куратор регионального отделения отряда «Лиза Алерт» Вероника Ерофеева.

Для того, чтобы получить эти квалификации, кроме опыта необходимо пройти обучение в Москве. Там опытные поисковики проводят инструктаж для того, чтобы добровольцы научились работать самостоятельно. В Улан-Удэ отряд ведет самостоятельные поиски уже на протяжении 2,5 лет.

Как добавил исполняющий обязанности регионального представителя «Лиза Алерт» Михаил Маладаев, отряд бесплатно проводит подготовку добровольцев и обучение, чтобы человек, ушедший на поиск, обладал необходимыми знаниями для его проведения.

– Все обучение ведется на безвозмездной основе: инструкторский состав готовит материалы, чтобы любой неподготовленный человек мог принимать участие по регламентам отряда. Учат таким навыкам как ориентирование, навигация и работа со спецоборудованием. Кроме того, добровольцы обучаются технике безопасности и оказанию первой помощи. Работа ведется на постоянной основе – любой обратившийся человек может получить необходимые знания и умения, – рассказал Михаил Маладаев.

Количество поисковиков в Бурятии колеблется от 20-40 человек. В рабочем чате добровольцев имеется 150 человек. Это люди, которые в тот или иной момент могут принять участие в каком-либо поиске. Цифры весьма разные, так как не все имеют возможность участвовать в каждом поиске, помогая по мере возможности. Сейчас отряд вышел на муниципальные образования районов республики – там тоже планируется создать штабы добровольцев, так как люди нередко пропадают в лесах во время сборов ягод или грибов. А кто как не местные жители лучше всего знают округу.

– В первую очередь не хватает людей. Как правило, в отряде в основном работающие граждане, и в течение рабочего дня мы не можем кого-то просить сорваться с рабочего места и мчаться на поиск. Поэтому мы приглашаем в отряд абсолютно всех, в том числе тех, кто может работать посменно и какую-то часть времени уделять поиску пропавших.

Кроме того, отряд добровольцев нуждается в наездниках и кинологах. Такой ресурс был бы очень полезен при поисках в отдаленных местностях.

– В нашей республике большое количество наездников с лошадьми, но конное направление среди добровольцев не развито. Если вдруг есть люди, которые желают вступить в отряд, а при этом они еще и являются наездниками, мы научим методам поиска с использованием лошадей – это очень усилит наши возможности. Кроме того, необходимы люди из кинологического направления. В отряде соседнего региона, например, есть хорошие кинологи, они готовы оказать нам содействие, – добавили добровольцы.

Своей историей вступления в отряд поделилась Вероника Ерофеева. Куратор рассказала, что однажды в 2017 году она попала на четвертый форум добровольческого отряда. Там, как признается Вероника, увидев, каким образом строится подготовка и работа с добровольцами, просто невозможно было остаться равнодушной.

– Собственно, история о пропавших людях давняя в мире. В России, по данным МВД, в прошлом году пропали 180 тысяч человек. Во многих регионах отряд начал начинал развиваться, когда случался какой-то резонансный поиск – в основном, пропадал ребенок. Теперь мы умеем работать с большим количеством людей, мы можем организовать поиск и при этом есть возможность привлечь ребят из других регионов, где есть отряд «Лиза Алерт», и это тоже наш ресурс, – рассказала Ерофеева.

Сейчас у организации два болезненных вопроса: очень большой ресурс у организаторов затрачивается на телефонные переговоры – у отряда имеются «отрядные сим-карты», но их единичное количество. Следующий момент – это расходы на топливо – волонтерам часто приходится ездить в отдаленные местности.

– Так получилось, что отряд проработал вопрос по обеспечению топливом с «Газпромнефтью», но, к сожалению, заправки заканчиваются в Красноярске, до нас они не дошли. Поэтому мы ищем ресурс, каким образом заправлять машины поисковиков, – прояснила Ерофеева.

Отряд напоминает: при пропаже близкого человека медлить нельзя ни в коем случае. Самые действенные поиски проходят по горячим следам.

– Скажу сразу, правило трех дней – это миф. Если вы твердо убеждены даже через 30 минут, что человек не пришел вовремя, особенно ребенок, необходимо обязательно звонить либо на горячую линию, либо на короткий номер 112. Нельзя стесняться, не нужно затягивать с подачей заявления. Чем дольше времени пройдет, тем сложнее организовать поиски и ставить действенные задачи, – добавила куратор отряда.

Как акцентируют в сообществе, отряд «Лиза Алерт» не принимает денежную помощь, не имеет расчетных счетов и виртуальных кошельков. Это принципиальная и неизменная позиция отряда. Жители могут помочь распространением или сбором информации, а также передачей в дар снаряжения, вещей и техники, которые будут использоваться при проведении поисковых работ.

Напомним, отряд «Лиза Алерт» создали после трагических поисков 4-х летней Лизы Фомкиной в лесу Орехово-Зуевского района Московской области в сентябре 2010 года. Лиза была найдена погибшей, продержавшись в холодном лесу 9 дней. Участники поиска были потрясены этой трагедией. Решено было организовать добровольческий поисково-спасательный отряд, объединившей неравнодушных людей, и назвать его в честь девочки - «ЛизаАлерт» (Alert – сигнал тревоги). 14 октября 2010 года был создан сайт lizaalert.org, а в ночь на 15 октября на сайте зарегистрировались первые добровольцы. Этот день и считается днем рождения отряда.

Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 25 000 человек и представлен в 59 регионах России. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: операторы горячей линии, информационные координаторы, кинологи, конники, картографы, связисты, оперативные дежурные, группа специального назначения и так далее.

За 10 лет отряд участвовал в поиске и спасении живыми более 69 000 человек, всего за это время было принято и отработано более 93 000 заявок.

Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет.

Список нужд поискового отряда:

1) GPS-навигаторы Garmin GPSMap 64S — 12 шт.

2) Принтер HP LaserJet Pro 200 Color M251nw — 1шт.

3) Картриджи для принтера HP LaserJet Pro 200 Color M251nw — 2 комплекта

4) Жилеты светоотражающие — 50 шт.

5) Фонарь поисковый — 20 шт.

6) Сирена "MA121" (http://e2s.atekselectro.ru/catalog/signalizatory_mors.) — 2 шт.

7) Радиостанция Yaesu FT-8800R (Yaesu FT-8900) с автомобильной антенной на магнитном основании — 2 шт.

8) Бензин или карточки на заправку — 200 литров в месяц

9) Антенна Diamond X50 — 2 шт.

10) Неттоп на базе процессора Intel Core i3-i5 — 1 шт.

11) Квадрокоптер с тепловизором "DS 700 THOR IR" (http://dronestroy.ru/catalog_copterov/product/ds700ir1/ или аналог) — 1 шт.

12) Бумага белая А4 для печати ориентировок — 1500 листов в месяц

13) Аварийная осветительная установка типа «световая башня» либо «световой зонтик» 1-2кВт http://etslight.ru/

14) Скотч широкий 200 рулонов

15) Носимая полевая кухня КП-20

16) Боксы пластиковые для хранения. Различные размеры

17) Термосы для воды 3-5 литров

18) Термосы для еды 10-15 литров

19) Одноразовая посуда

20) Рыбные и мясные консервы

21) Газовые горелки

22) Киперная лента

23) Туристические складные стулья и столы



Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.

