Житель Улан-Удэ наказал поликлинику за потерянный ноготь

Недовольный качеством лечения пациент взыскал с медучреждения компенсацию





Житель Улан-Удэ частично выиграл иск к Городской поликлинике №3 о взыскании компенсации за некачественное лечение. Моральный вред от действий врачей мужчина оценил в 3 миллиона рублей.

Иск пациент мотивировал тем, что в 2017 году врачи поликлиники причинили вред его здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи. Так, медики необоснованно, без его согласия, удалили мужчине ногтевую пластину, а также не оказали медпомощь в полном объеме по другому заболеванию.На первом этапе истцу не повезло: Октябрьский районный суд Улан-Удэ отказал ему в иске. Судья решил, что доводы мужчины об оказании некачественной медпомощи не подтверждены достоверными доказательствами, между действиями ответчика и наступившими последствиями отсутствует причинно-следственная связь, не установлена вина медицинского учреждения в нарушении стандартов оказания помощи.Улан-удэнец не отчаялся, и обратился с жалобой в Верховный суд Бурятии. Там на дело взглянули по-другому и решение райсуда отменили.«Разрешая спор, районный суд не принял во внимание результаты вневедомственной экспертизы «ВТБ - Медицинское страхование», которой установлены дефекты оказания медицинской помощи истцу. Эксперты установили неполное собирание анамнеза лечащими врачами, несоответствие выставленного диагноза классификации, без указания стадий заболевания, степени выраженности патологического процесса, не назначение физиолечения. Не указание дозы и кратности назначенного антибактериального препарата, преждевременное закрытие листка нетрудоспособности без учета характера работы и локализации раны», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Также не было учтено, что по выявленным дефектам в отношении поликлиники применили финансовые санкции. Кроме того, заместитель министра здравоохранения РБ в своем ответе на жалобу мужчины признал обоснованным обращение пациента в части допущения дефектов оформления амбулаторной карты и качества оказания медицинской помощи и сообщил о привлечении медработников к дисциплинарной ответственности.«Несмотря на то, что по заключению судебно-медицинской экспертизы сами по себе указанные дефекты в лечении истца не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением последствий в виде ухудшения состояния его здоровья, они порождают право истца на компенсацию морального вреда в связи с нарушением ответчиком стандартов оказания медицинской помощи», - пришли к выводу в Верховном суде.В итоге Судебная коллегия по гражданским делам постановила – иск удовлетворить частично. Исходя из обстоятельств дела, степени вины медучреждения, требований разумности и справедливости мужчине присудили компенсацию в размере 70 тысяч рублей.Фото: pixabay.com