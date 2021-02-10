В Бурятии оштрафованной на четверть миллиона пенсионерке выписали новый штраф

Неповиновение сотрудникам полиции суд оценил в 500 рублей
Пожилой участнице несанкционированного митинга в поддержку Навального Наталье Филоновой выписали второй штраф. По решению суда за неповиновение сотрудникам полиции пенсионерке придется выплатить 500 рублей, сообщила корреспонденту «Номер один» правозащитница Надежда Низовкина.
- Вчера в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ рассмотрели еще одно дело, где Филонова была без представителя защиты – мне в тоже время был назначен другой суд. Ей был вынесен штраф в 500 рублей по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Формально этот процесс не связан с прошлым, хотя по факту все происходило в один и тот же день, – пояснила Надежда Низовкина.
Напомним, ранее пенсионерке Наталье Филоновой выписали штраф в четверть миллиона рублей за участие в несанкционированном митинге 31 января. До Филоновой под суд попал блогер Дмитрий Баиров – за участие в несанкционированной акции 23 января он получил 25 суток ареста. А правозащитницу Надежду Низовкину наказали 40 часами обязательных работ.
фото: pixabay.com
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