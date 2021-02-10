Житель Бурятии убил бывшего сожителя матери

Сожитель хотел убежать, но молодой человек догнал его с металлическим совком в руке



В Бурятии задержан 25-летний молодой человек, который подозревается в убийстве 42-летнего сожителя своей матери, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Тело жертвы обнаружено 5 февраля вечером на улице возле одного из домов в селе Горхон с повреждениями головы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия; на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый проживает вместе с матерью. Вечером 5 февраля вместе с приятелями в деревне он употреблял спиртные напитки. В это время к ним домой пришел бывший сожитель матери, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина устроил скандал. Хозяйка позвонила сыну. Молодой человек находился рядом, вскоре вернулся домой и вступил в перепалку с незваным гостем.



Бывший сожитель, испугавшись, выскочил на улицу и попытался убежать. Обвиняемый схватил металлический совок, догнал беглеца и с силой нанес им два удара потерпевшему по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Молодой человек не скрывался и дождался приезда следственно-оперативной группы.



Ведется следствие.



Фото: СКР по Бурятии



