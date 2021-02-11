11.02.2021
В Бурятии работников детсада наказали за гуляющего на улице голого малыша

В Бурятии работников детсада наказали за гуляющего на улице голого малыша

К виновным применены меры дисциплинарного воздействия

Прокуратура Бурятии завершила проверку детского сада №56 «Теремок» в Улан-Удэ. Напомним, 22 декабря 3-летний воспитанник этого детсада, одетый в ботинки, майку и плавки, во время тихого часа через запасной выход самостоятельно вышел на улицу. Обратно в учреждение ребенка завела проходившая мимо женщина.

«В нарушение закона «Об образовании» работниками дошкольного учреждения не обеспечивались безопасные условия пребывания ребенка в детском саду, обязанности по присмотру за воспитанниками осуществлялись ненадлежащим образом», пришли к выводу в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор внес директору дошкольного учреждения представление, которое удовлетворено. Два должностных лица детсада привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проверку инцидента с голым малышом проводит и Следственный комитет Бурятии. О ее результатах пока не сообщалось.

Фото: «Номер один»
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