В Бурятии работников детсада наказали за гуляющего на улице голого малыша

К виновным применены меры дисциплинарного воздействия





Прокуратура Бурятии завершила проверку детского сада №56 «Теремок» в Улан-Удэ. Напомним, 22 декабря 3-летний воспитанник этого детсада, одетый в ботинки, майку и плавки, во время тихого часа через запасной выход самостоятельно вышел на улицу . Обратно в учреждение ребенка завела проходившая мимо женщина.

«В нарушение закона «Об образовании» работниками дошкольного учреждения не обеспечивались безопасные условия пребывания ребенка в детском саду, обязанности по присмотру за воспитанниками осуществлялись ненадлежащим образом», пришли к выводу в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес директору дошкольного учреждения представление, которое удовлетворено. Два должностных лица детсада привлечены к дисциплинарной ответственности.Проверку инцидента с голым малышом проводит и Следственный комитет Бурятии. О ее результатах пока не сообщалось.Фото: «Номер один»